Al Weiss, ehemaliger President of Worldwide Operations von Walt Disney Parks and Resorts, tritt SKYX als Senior Business Development Advisor bei

MIAMI, FL / ACCESSWIRE / 3. April 2023 / SKYX Platforms Corp. (NASDAQ:SKYX) (d/b/a „Sky Technologies“) SKYX, ein hochgradig disruptives Plattformtechnologie-Unternehmen mit weltweit über 60 erteilten und angemeldeten Patenten, das es sich zur Aufgabe gemacht hat, sichere und intelligente Häuser und Gebäude zum neuen Standard zu machen, gab heute bekannt, dass Al Weiss, ehemaliger President of Worldwide Operations von Walt Disney Parks and Resorts, als Senior Business Development Advisor zu SKYX gestoßen ist. Herr Weiss wird das Unternehmen bei strategischen Geschäftsanbahnungen, Partnerschaften und Engagements in den USA und weltweit unterstützen.

Bevor er zu SKXY kam, hatte Herr Weiss eine äußerst erfolgreiche 39-jährige Karriere bei The Walt Disney Company. Er begann als 18-jähriges Mitglied der Belegschaft und stieg in verschiedene Führungspositionen auf, unter anderem als President von Walt Disney World Resorts von 1994 bis 2005, als er zum Worldwide President of Operations von Disney ernannt wurde. Während seiner Tätigkeit als President of Worldwide Operations von Walt Disney Parks and Resorts war Al Weiss für Disneys weltweite Vergnügungsparks, Hotels und Resorts, Kreuzfahrtlinien sowie Produkte und Erlebnisangebote verantwortlich. Neben Disney hatte Weiss verschiedene Führungspositionen inne, unter anderem als Vorsitzender der Metro Orlando Economic Development Commission, als Treuhänder an der University of Central Florida und der Stetson University sowie als Mitglied des Gründungsvorstands von Travel Promotion. Im Jahr 2018 gründete er Global Blockchain Ventures, einen 100-Millionen-Dollar-Fond für Investitionen in die Blockchain-Technologie, wo er als Chairman und General Partner fungiert.

Herr Weiss sagt: „Ich freue mich sehr, Rani, dem SKYX-Team und ihrer ‚Bewegung‘ beizutreten, da ich fest davon überzeugt bin, dass die Sicherheitsaspekte und intelligenten Funktionen der smarten Plattformtechnologien von SKYX wegweisend sind und sich zum neuen Standard für sichere und intelligente Häuser, Gebäude, Hotels und sogar Kreuzfahrtschiffe entwickeln werden.“