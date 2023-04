EVE Energy fördert die Gleichstellung der Geschlechter in der MINT-Branche

Mit Stand 2022 entfallen rund 31 % der weltweiten Belegschaft, 22,7 % der Führungspositionen und ein Viertel der Beförderungsmöglichkeiten auf Frauen

Der Anteil der beförderten weiblichen Beschäftigten ist in den letzten drei Jahren stetig gestiegen

HUIZHOU, China, 3. April 2023 /PRNewswire/ -- EVE Energy, ein führender Hersteller von Lithium-Ionen-Batterien, fördert eine gleichberechtigte und integrative Arbeitsplatzkultur und -umgebung in der MINT-Branche, um Frauen in der Energiespeicherbranche unternehmensweit zu stärken und zu unterstützen. Damit reagiert das Unternehmen auf den anhaltenden globalen Fokus auf DE&I (Diversity, Equality & Inclusion - Diversität, Gleichheit und Inklusion).

„EVE Energy hat große Fortschritte bei der Förderung der Chancengleichheit für Frauen gemacht. Im Zuge dessen ist der Anteil der Beförderungen unter den weiblichen Beschäftigten in den letzten drei Jahren stabil geblieben ist", so Zhao Ling, Vizepräsidentin des Human Resources Center von EVE Power. „Wir engagieren uns für die Förderung von Diversität und Integration und glauben fest an den Wert des Talentmanagements durch gleichberechtigte und integrative Prinzipien."