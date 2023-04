NEW YORK (dpa-AFX) - Der Wall Street steht am Montag ein uneinheitlicher Start in den neuen Börsenmonat April bevor. Getragen von hohen Kursgewinnen bei Titeln aus der Ölbranche dürften die Standardwerte ihren Kursaufschwung weiter fortsetzen. An der von Technologiewerten dominierten Nasdaq-Börse sieht es dagegen nach einem schwächeren Start aus. Bereits kurz nach dem Handelsbeginn haben die Anleger Stimmungsdaten aus der Industrie zu verarbeiten.

Die deutliche Kürzung der täglichen Fördermengen durch die Opec+-Länder hatte zu Wochenbeginn die Ölpreise in die Höhe schnellen lassen und kam für die Märkte überraschend. Bei den Akteuren an den Börsen in Europa hatte der Schritt bereits Inflationssorgen geweckt, denn die Energiepreise waren zuletzt der entscheidende Faktor für eine Abschwächung des Preisauftriebs gewesen. Die Sorge der Börsianer lautet nun, dass die Notenbanken ihre Zinsen noch länger hoch halten könnten. Dabei hatte noch in der vergangenen Woche die Hoffnung auf eine künftig weniger harte Geldpolitik die Erholung an der Wall Street von den jüngsten Bankenturbulenzen weiter befeuert.