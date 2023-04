First Phosphate und die Regionalkonferenz der Präfekten der Region Saguenay-Lac-Saint-Jean in Québec geben eine Kooperationsvereinbarung zum Nutzen der regionalen Wirtschaft bekannt

Saguenay, Québec – 3. April 2023 / IRW-Press / - First Phosphate Corp. („First Phosphate“ oder das „Unternehmen“) (CSE: PHOS) (FWE: KD0) freut sich, gemeinsam mit Développement économique 02 („DE02“) und der Regionalkonferenz der Präfekten von Saguenay-Lac-Saint-Jean („CRP“) die Unterzeichnung einer Kooperationsvereinbarung zwischen First Phosphate und dem Regional Economic Benefits Maximization Committee („CMAX“) bekanntgeben zu können.

„Diese Kooperationsvereinbarung wird sowohl First Phosphate als auch der Wirtschaftsgemeinschaft der Region Saguenay-Lac-Saint-Jean in Québec Vorteile bringen“, erklärten der CEO von First Phosphate, John Passalacqua, der Präsident der CRP und Präfekt des Regionalbezirks Lac-Saint-Jean-Est, Louis Ouellet, sowie der Präsident von DE02 und Präfekt des Regionalbezirks Domaine-du-Roy, Yanick Baillargeon.

Im Rahmen der Vereinbarung wird First Phosphate in der Lage sein, direkt mit den unternehmerischen Kräften der Region in Kontakt zu treten, um dem Unternehmen zu helfen, seine Projekte in einem breiteren Kontext und ohne Probleme mit Zulieferern durchzuführen. Für CMAX wird sich die Vereinbarung für Bauunternehmen, Ausrüstungshersteller und deren Zulieferer in der Region Saguenay-Lac-Saint-Jean in Québec wirtschaftlich positiv auswirken.

„First Phosphate schätzt es sehr, dass die Bevölkerung der Region Saguenay-Lac-Saint-Jean das Phosphatminenprojekt des Unternehmens und seine wertschöpfenden Mineralverarbeitungsanlagen so herzlich willkommen heißt. First Phosphate ist der festen Überzeugung, dass seine Projekte gut in das örtliche Gemeinwesen integriert sein müssen und das Unternehmen sein Möglichstes tun muss, um sicherzustellen, dass die Gemeinde von den wirtschaftlichen Nebeneffekten profitiert. First Phosphate freut sich darauf, die Region in die nordamerikanische Batterieproduktionsindustrie für Elektrofahrzeuge zu integrieren“, so John Passalacqua, CEO von First Phosphate.

„Im Namen unserer Kollegen von DE02 und der Regionalkonferenz der Präfekten freuen wir uns über die Unterzeichnung dieser Vereinbarung, da sie sicherstellt, dass wir mit dem Team von First Phosphate in ständigem Austausch stehen, um es bei der Entwicklung der Wertschöpfungskette rund um das hochwertige Phosphatmineral zu unterstützen, das speziell für die Lithium-Eisen-Phosphat-Batterieindustrie bestimmt ist. Gleichzeitig ermöglicht uns diese Vereinbarung, First Phosphate eine direkte, privilegierte Beziehung innerhalb unseres Pools von regionalen Auftragnehmern und Zulieferern anzubieten. Diese Zulieferer, deren Kompetenzen und Erfahrungen bei Großprojekten weltweit anerkannt sind, werden auch in der Lage sein, neue Kompetenzfelder in diesem vielversprechenden Wirtschaftszweig zu erschließen“, so Louis Ouellet.