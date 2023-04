Keine Verkehrswende ohne Lithium! Batterien statt Verbrenner!

Basierend auf den neusten Informationen zu Ion Energy erhöht Couloir Capital sein BUY-Rating mit einem Preisziel von 1,12 CAD auf 1,45 CAD. Dies bedeutet eine Kursaufholungspotential von über 400% !

Hauptgrund für die positive Einschätzung des Analysehauses sind die ermutigenden lithographischen Bohrergebnisse bei Urgakh Naran. ION Energy ist das erste Lithium-Sole-Explorations- und Entwicklungsunternehmen der Mongolei

Quelle: ION Energy

Bohrungen bis in 300 Meter Tiefe!

Die drei bei Urgakh Naran abgeschlossenen Diamantbohrungen lieferten vielversprechende Untersuchungsergebnisse mit Lithium-Gehalten von bis zu 911 ppm. Darüber hinaus wurden die drei Überwachungsbohrungen abgeschlossen, wobei in den kommenden Monaten mit der Entnahme von Soleproben aus allen drei Bohrungen begonnen werden soll.

Quelle: ION Energy

Newsflow für die Zukunft gesichert!

Damit ist das Unternehmen auf einem guten Weg, bis zum zweiten Quartal 2023 eine geschätzte abgeleitete Ressource bei Urgakh Naran zu liefern. Weiter strebt ION Energy eine gemessene und angezeigte Ressourcenschätzung bis zum dritten Quartal 2023 an und man will das Projekt dann so weit vorantreiben, dass bis zum vierten Quartal 2023 eine Vormachbarkeitsstudie durchgeführt werden kann.

Quelle: ION Energy

Daneben hat Ion Energy auch bei seinem anderen mongolischen Projekt, Baavhai Uul, Fortschritte erzielt. Die ersten Ergebnisse beider Projekte ergaben eine Reihe von hochgradigen Lithium-Highlights, die auf ein großes Grundmetall-Potenzial schließen lassen.

Fazit:

Lithium ist gefragt wie und auch in der Zukunft wird nach derzeitigem Stand kein Weg daran vorbeiführen. Die elektrotechnische Wandel hat gerade erst begonnen und die Batterie als Speichermedium steht im absoluten Fokus. ION Energy ist auf einem guten Weg einen Teil der Lithiumnachfrage zukünftig bedienen zu können.

