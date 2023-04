JEFFERIES stuft BP auf 'Hold'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für BP von 550 auf 540 Pence gesenkt und die Einstufung auf "Hold" belassen. Angesichts der überraschenden Ankündigung der Drosselung der Ölproduktion vonseiten der Opec+ sehe er die Ölpreise 2023 weiterhin im Aufwärtstrend, schrieb Analyst Giacomo Romeo in einer am Montag vorliegenden Branchenstudie. Die positiven Nachfrageeffekte der chinesischen Wiedereröffnung der Wirtschaft dürften die potenziellen Auswirkungen einer Rezession in den USA und Europa übertreffen./la/jha/Veröffentlichung der Original-Studie: 02.04.2023 / 19:28 / ETErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 02.04.2023 / 20:00 / ETHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die BP Aktie wird aktuell mit einem Plus von +4,91 % und einem Kurs von 6,116EUR gehandelt.



Analysierendes Institut: JEFFERIES

Analyst: Giacomo Romeo

Analysiertes Unternehmen: BP

Aktieneinstufung neu: neutral

Kursziel neu: 5,4

Kursziel alt: 5,5

Währung: GBP

Zeitrahmen: 12m