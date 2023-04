JEFFERIES stuft LANXESS AG auf 'Buy'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat Lanxess nach der Gründung des Gemeinschaftsunternehmens für Hochleistungskunststoffe mit dem Finanzinvestor Advent auf "Buy" belassen. Das Kursziel beträgt weiterhin 41 Euro. Analyst Chris Counihan sprach in einer am Montag vorliegenden Studie von "positiven Neuigkeiten" für den Spezialchemiekonzern. Immerhin habe es vorher angesichts des hohen Verschuldungsgrads des Gemeinschaftsunternehmens und der schwierigen Ergebnisentwicklung sowohl bei Lanxess als auch bei der niederländischen DSM einige Unsicherheiten gegeben./ck/heVeröffentlichung der Original-Studie: 03.04.2023 / 01:49 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.04.2023 / 01:49 / ETHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Lanxess Aktie wird aktuell mit einem Plus von +0,18 % und einem Kurs von 38,03EUR gehandelt.



