Xinhua Silk Road Investitionsförderungsveranstaltung für 19. ICIF, Shenzhen Design Week in Berlin, Deutschland

Beijing (ots/PRNewswire) - Am 31. März fand in Berlin, Deutschland, eine

Investitionsförderungsveranstaltung für die 19th International Cultural

Industries Fair (ICIF) und die Shenzhen Design Week (SZDW) statt.



Neben der Förderung der Kulturindustrie in Shenzhen und dem Angebot von

Geschäftsmöglichkeiten im Rahmen der beiden bevorstehenden kulturellen

Aktivitäten zielt die Veranstaltung auch auf die Vertiefung der Zusammenarbeit

zwischen China und Deutschland im Bereich der Kulturindustrie, z. B. in den

Bereichen Mode, Design und Kulturausstellungen.