DEUTSCHE BANK RESEARCH stuft GSK auf 'Buy'

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für GSK auf "Buy" mit einem Kursziel von 1700 Pence belassen. Jüngste Studiendaten eines Konkurrenzprodukts von Roche sähen so nicht so aus, als könnten sie den Wettbewerb bei Hepatitis-B-Medikamenten stören, schrieb Analyst Emmanuel Papadakis in einer am Montag vorliegenden Studie. Dies sei positiv für das eigene, noch in Tests befindliche Mittel Bepirovirsen von GSK. Allerdings zeigte sich der Experte zunehmend zurückhaltend bei der Frage, ob die jüngsten Kombinations-Studien tatsächlich die erhofften bahnbrechenden Ergebnisse bringen werden./tav/laVeröffentlichung der Original-Studie: 03.04.2023 / 06:53 / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: / / CETHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die GSK Aktie wird aktuell mit einem Plus von +0,33 % und einem Kurs von 16,39EUR gehandelt.