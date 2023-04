Immobilien-Werte unter Wasser – Jetzt in den Immobilien-Markt investieren, ohne sich die Finger zu verbrennen...

Was uns viele Jahre lang einen unvergleichlichen Aufschwung an den Börsen und am Immobilien-Markt beschert hat, ist längst ins Gegenteil gedreht: Die früher endlos und kostenlos zur Verfügung stehende Liquidität wird dem Markt entzogen und sorgt für immer stärkere Verwerfungen.

Gängiger Vergleichsmaßstab ist hier eine 10-jährige Staatsanleihe, die ziemlich risikolos ist, wenn man auf deutsche oder US-amerikanische setzt. Diese Staatsanleihen brachten bis vor einigen Monaten kaum Zinsen ein, daher waren Aktien und andere Assets relativ betrachtet attraktiver. Doch nun werfen die Staatsanleihen Zinsen von mehr als 3,5% ab und das setzt konkurrierende Geldanlagen zusätzlich unter Druck, die ggf. mit mehr Risiko daherkommen und daher auch höhere Renditen abwerfen müssen, um konkurrenzfähig zu sein.

Mit Aktien erzielt man auf lange Sicht, also unter Einbeziehung sämtlicher Korrekturen und Börsen-Crashs, zwischen 7 und 9% pro Jahr. Wenn risikolose Staatsanleihen nun an die 5% abwerfen, steigt die Versuchung, lieber diese sicheren Zinseinnahmen einzustecken, als sich auf die vermeintlich riskanteren Aktien einzulassen. Auch wenn Aktien natürlich Anteile an Unternehmen sind und daher deren Geschäftsentwicklung maßgeblich ist.

Im Grunde sollte der momentane Aktienkurs dem Wert entsprechen, den alle zukünftigen Gewinne des Unternehmens haben, wenn man sie auf den heutigen Tag abzinst. Bei dieser „Discounted Cashflow“ genannten Methode sind die (geschätzten) künftigen Gewinne des Unternehmens eine entscheidende Stellschraube, die andere ist der verwendete Diskontierungszinssatz. Zukünftige Gewinne sind weniger wert als heutige Gewinne – dank Inflation.

In den letzten Jahren war das Zinsniveau historisch niedrig, daher wurde beim DCF auch ein sehr niedriger Rechnungszins angesetzt. Nun haben sich die Zinsen deutlich erhöht und der Rechnungszins steigt ebenfalls. In der Folge sind die künftigen Gewinne weniger wert, weil sie stärker abgezinst werden müssen. Deshalb sinkt auch der faire Wert des Unternehmens und damit seiner Aktien, was den Kurs belasten kann oder zumindest das weitere Kurspotenzial reduziert. Dieses Einpreisen der neuen Zinsrealität erleben wir seit 2 Jahren an der Börse und es betrifft grundsätzlich jedes Unternehmen, wenngleich nicht alle gleichmäßig stark.