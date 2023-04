Österreichische Zukunftstechnologie sichert sich Millioneninvestment

--------------------------------------------------------------

Mehr zu MXR Tactics Weitere Informationen anfordern

https://mxr-tactics.com

--------------------------------------------------------------



Seite 2 ► Seite 1 von 2

Kufstein (ots) - KI unterstützte Augmented Reality Trainingslösung für denSicherheitsbereich mit weiteren InvestorenM XR Tactics leistet Pionierarbeit im Bereich Augmented Reality und unterstütztSicherheitspersonal, Militär und Polizei auf der ganzen Welt im Bereich destaktischen Trainings. Die hochgradig anpassungsfähige MXR-Trainingssimulationintegriert künstliche Intelligenz (KI) mit AR-Technologie und setzt einen neuenMaßstab im Ausbildungs- und Schulungsbereich. Ein bahnbrechendes Zukunftsthema,auf das auch international erfolgreiche Investoren setzen.Das Thema Innovationsdruck und bessere Schulung der Sicherheitskräftebeschäftigt Unternehmen und Behörden weltweit bereits seit Jahrzehnten.Angesichts der ständig neuen technischen Möglichkeiten ist ein Ende dieserEntwicklung nicht absehbar. Aktuell befindet sich die Augmented Reality auf demVormarsch und wird die Trainingsmöglichkeiten nachhaltig verändern. Mithilfe vonAR werden digitale Inhalte in der Realität dargestellt, unter anderem durchmarktübliche AR Brillen in Verbindung mit der MXR Tactics Hardware, was eineErweiterung der Realität bedeutet. Mithilfe der MXR Tactics(https://mxr-tactics.com) KI App können eine unendliche Anzahl an Szenarien mitindividuellen Bewegungs-, Verhaltens- und Sprachmustern interagierenden Avatarenerstellt werden.Der Einsatz von virtuellen Objekten, die in die reale physische Umgebungeingebetet sind, trägt zu einer deutlichen Leistungssteigerung des Personalsbei, hilft bessere und reaktionsschnellere Fähigkeiten zu trainieren undreduziert gleichzeitig das Fehlerrisiko und die Kosten für die Ausbildung.Unter dem Lead des Grazer Business Angel Maximilian Seidel investiert nun eininternational erfolgreiches Investorengremium, mit umfassender Expertise in derElektronikbranche sowie bei der Unterstützung von Wachstums- undExpansionsstrategien junger Unternehmen, in MXR Tactics(https://www.facebook.com/mxr.tactics/) . Neben frischem Kapital,Know-how-Transfer und ihrem exzellenten Netzwerk werden die neuen Investorenauch bei möglichen M & A-Themen ihre langjährige Erfahrung einbringen."Die Technologie von MXR Tactics (https://www.linkedin.com/company/mxr-tactics)ist beeindruckend, und wir freuen uns sehr über den Wachstumspfad. KünstlicheIntelligenz und AR sind nicht nur faszinierende "Spielzeuge", sie können auchdas für uns alle wichtige Thema "Sicherheit" nachhaltig unterstützen. Es ist