Den letzten markanten Tiefpunkt markierte Fraport bei 35,56 Euro Mitte Oktober letzten Jahres, seitdem hat sich das Chartbild sukzessive verbessert, bislang traten keine neuen Tiefstände mehr auf. Auch gelang es Mitte Januar den übergeordneten Abwärtstrend zu knacken und auf ein Jahreshoch von 54,58 Euro zuzulegen. Genau an dieser Stelle wurde zwar im Januar eine Konsolidierung erwartet, allerdings lediglich bis in den Bereich des EMA 200. Tatsächlich ging es mit der Fraport-Aktie auf 42,23 Euro und somit temporär in den vorausgegangenen Abwärtstrend zurück. Doch die Kursgewinne der letzten Tage machen schon wieder Hoffnungen auf eine Wiederaufnahme der Rallye.

Hohe Vola

Ausgehend von der derzeitigen Kursentwicklung muss ein nachhaltiger Wochenschlusskurs oberhalb des EMA 200 bei 46,62 Euro gelingen, nur in diesem Fall könnte dann der temporäre diesjährige Abwärtstrend einem Test unterzogen werden. Gänzlich in positives Fahrwasser würde die Aktie erst oberhalb von 50,00 Euro zurückkehren, dann würden Zugewinne an 53,08 und 54,58 Euro vorstellbar. Übergeordnetes Ziel könnte der Bereich um 60,00 Euro darstellen. Unterhalb der Unterstützung um 44,50 Euro würden dagegen Abschläge zurück auf die Märztiefs bei 41,60 Euro drohen.