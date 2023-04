(neu: mehr Details und Hintergrund)



WASHINGTON/NEW YORK (dpa-AFX) - Der ehemalige US-Präsident Donald Trump will am Dienstag zu seiner Anklageverlesung vor Gericht in New York erscheinen. Das kündigte er über das von ihm mitbegründete Online-Netzwerk Truth Social an. "Am Dienstagmorgen werde ich, glaubt es oder nicht, ins Gerichtsgebäude gehen. Das ist nicht Amerika, wie es sein sollte!", schrieb er. Bereits am Montagmittag (Ortszeit) wollte er sein Privatanwesen Mar-a-Lago im US-Bundesstaat Florida verlassen. Am Nachmittag sollte Trump dann am New Yorker Flughafen LaGuardia ankommen, wie mehrere US-Medien übereinstimmend berichteten. Die New Yorker Polizei bereitete sich mit erhöhten Sicherheitsvorkehrungen auf Trumps Ankunft vor.

Trump muss sich als erster Ex-Präsident in der Geschichte der Vereinigten Staaten in einem Strafverfahren verantworten. Die Bezirksstaatsanwaltschaft in Manhattan hatte am Donnerstag eine Anklage gegen den Republikaner verkündet.