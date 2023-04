Bulle (Schweiz) (ots) - Die Firmengruppe Liebherr hat das Jahr 2022 mit einem

neuen Rekordumsatz von 12.589 Mio. EUR abgeschlossen. Im Vergleich zum Vorjahr

verzeichnete das Unternehmen somit ein Umsatzwachstum von 950 Mio. EUR oder 8,2

%.



Seite 2 ► Seite 1 von 4

Schwierige Rahmenbedingungen, rapide gestiegene Lebensmittel- undTreibstoffpreise sowie die anhaltende Corona-Pandemie und damit verbundeneregionale Lockdowns belasteten im vergangenen Geschäftsjahr die wirtschaftlicheEntwicklung und verlangsamten das Wirtschaftswachstum. Dennoch legte Liebherrbeim Umsatz gegenüber dem Vorjahr deutlich zu. So hat die Firmengruppe in zehnihrer 13 Produktsegmente teils deutliche Umsatzsteigerungen erzielt. Sieübertraf damit ihren bisherigen Umsatzrekord aus dem Jahr 2021 um 950 Mio. EUR.Der Umsatz in den sieben Produktsegmenten Erdbewegungsmaschinen,Materialumschlagmaschinen, Spezialtiefbaumaschinen, Mobil- und Raupenkrane,Turmdrehkrane, Betontechnik und Mining betrug insgesamt 8.561 Mio. EUR und lagdamit 6,9 % über dem Vorjahresniveau. In den sechs Produktsegmenten MaritimeKrane, Aerospace und Verkehrstechnik, Verzahntechnik und Automationssysteme,Kühl- und Gefriergeräte, Komponenten und Hotels erzielte Liebherr einenGesamtumsatz von 4.028 Mio. EUR, was einem Zuwachs von 11 % gegenüber demVorjahr entspricht.Innerhalb der Europäischen Union, der für die Firmengruppe traditionellstärksten Absatzregion, konnte der Umsatz leicht gesteigert werden. DieWachstumsraten in den EU-Märkten schwankten, wobei sich insbesondere in denNiederlanden und Italien das Geschäft positiv entwickelt hat. In Nordamerikasowie in Mittel- und Südamerika entwickelte sich Liebherr äußerst positiv, wobeistarke Wachstumsimpulse aus den USA und Kanada sowie erneut aus Brasilien kamen.Ein erfreuliches Plus verzeichnete die Firmengruppe auch in Afrika sowie imNahen und Mittleren Osten. Leicht über dem Niveau des Vorjahres lag der Umsatzin Asien und Ozeanien.Die Firmengruppe Liebherr erzielte 2022 ein Jahresergebnis von 2 Mio. EUR.Betriebs- und Finanzergebnis haben im Vergleich zum Vorjahr deutlich abgenommen.Erneut gewachsen ist im Geschäftsjahr 2022 die Mitarbeiterzahl. Zum Jahresendebeschäftigte die Firmengruppe Liebherr weltweit insgesamt 51.321Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, 1.710 mehr als im Vorjahr.Traditionell hohe Investitionen in Forschung und EntwicklungAls Technologieunternehmen verfolgt die Firmengruppe das Ziel, dentechnologischen Fortschritt in den für Liebherr relevanten Branchen maßgeblichmitzugestalten. Im vergangenen Jahr investierte die Firmengruppe deshalb 588Mio. EUR in Forschung und Entwicklung. Ein Großteil davon floss in die