Wirtschaft Finanzminister will Steuervorteile für Start-ups ausweiten

Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Bundesfinanzminister Christian Lindner (FDP) will mit einer umfassenden Reform der Mitarbeiterbeteiligung den Start-up-Standort Deutschland stärken. So will Lindner den steuerlichen Freibetrag bei Mitarbeiterbeteiligungen deutlich von 1.440 Euro auf 5.000 Euro anheben.



Dies geht aus einem Gesetzesentwurf des Bundesfinanzministeriums zum "Zukunftsfinanzierungsgesetz" hervor, über den das "Handelsblatt" (Dienstagausgabe) berichtet und der am Montag in die Ressortabstimmung ging. "Der Finanzstandort Deutschland bekommt ein Update", hieß es in Ministeriumskreisen. Mit der Reform wolle man den "deutschen Kapitalmarkt auf die nächste Stufe heben".