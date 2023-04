Tesla wieder im Rückwärtsgang nach Auslieferungszahlen

NEW YORK (dpa-AFX) - Die Freude der Tesla-Anleger über die deutlichen Freitagsgewinne hat nicht lange gewährt. Auslieferungszahlen des Elektroautobauers stellten die Anleger am Montag nicht zufrieden und so sackte der Kurs um zuletzt 5,6 Prozent ab. Damit wurden wieder etwas weniger als 200 US-Dollar für die Aktien bezahlt. Am Freitag hatte die Aktie diese Schwelle erstmals seit einigen Wochen wieder überschritten.

Der Elektrofahrzeugbauer hat im ersten Quartal in etwa so viele Fahrzeuge an Kunden übergeben, wie es Experten vorhergesagt hatten. Es setzte sich aber die Auffassung durch, dass das Erreichte vielleicht nicht genug ist, um das Ziel von Konzernchef Elon Musk zu erfüllen, jährlich um 50 Prozent zu wachsen.