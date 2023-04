Gesucht Investorinnen und Investoren für KfW Capital Award "Best Female Investor" und "Best Impact Investor"

Frankfurt am Main (ots) -



- Bewerbungsfrist startet am 01.04.2023

- Prämiert werden Persönlichkeiten in den Kategorien "Best Female Investor" und

"Best Impact Investor"

- Feierliche Preisverleihung am 19.10.2023 in Berlin



Vom 1.04.2023 bis zum 1.07.2023 können sich Investorinnen und Investoren für den

in diesem Jahr zum zweiten Mal ausgeschriebenen KfW Capital Award in den

Kategorien "Best Female Investor" und "Best Impact Investor" bewerben. KfW

Capital zeichnet mit dem KfW Capital Award "Best Female Investor" Venture

Capital (VC)-Investorinnen aus, die erfolgreich in Start-ups und innovative

Tech-Unternehmen in Deutschland investieren. Beim KfW Capital Award "Best Impact

Investor" liegt der Fokus auf Investorinnen und Investoren und/oder ihren

VC-Fonds, die Impact als integralen Bestandteil der Investmentstrategie

festgelegt haben und die in Start-ups und innovative Technologieunternehmen in

Deutschland investieren. Beide Kategorien sind mit je 5000 EUR dotiert.