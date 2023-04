CATHAY INDUSTRIES BENENNT SICH IN OXERRA UM UND SCHLIESST DIE ÜBERNAHME DER EISENOXIDPIGMENTSPARTE VON VENATOR AB

SINGAPUR, 3. April 2023 /PRNewswire/ -- Cathay Industries, ein weltweit führender Hersteller von Eisenoxid-Pigmenten, stellte nach der Übernahme des Farbgeschäfts von Venator seinen neuen Namen, Oxerra, zusammen mit seiner neuen Markenidentität, vor.

„Wir freuen uns, zwei anerkannten Weltmarktführern in der Farbpigmentindustrie mit einem unübertroffenen globalen Produktionsnetzwerk in sechs Ländern auf fünf Kontinenten beizutreten", sagte, CEO Terence Yu von der Oxerra Group. „Oxerra treibt uns voran, konkurrenzlose Produkte und Dienstleistungen in der Eisenoxid- und Farbpigment-Technologie mit Nachhaltigkeit in allen Branchen anzubieten."