Michael von Stern, CFO von mrge, erklärt: "Mit SourceKnowledge haben wir dieperfekte Ergänzung zu unserem bestehenden mrge-Markenportfolio mit digidip,shopping24 und Yieldkit gefunden. Es ist unsere erste Akquisition in Nordamerikaund stärkt unsere Wettbewerbsposition, insbesondere in den USA, die bereitsunser größter Markt sind. Mit SourceKnowledge können bestehende mrge-Publishernun von kompetitiven CPC-basierten Auszahlungen profitieren. Gleichzeitigerweitern die Marktpartner von SourceKnowledge nun durch mrge ihre globalenNetzwerk- und Publisher-Beziehungen. So können sie ihr Agentur- undDirect-to-Consumer-(DTC)-Geschäft global ausbauen. SourceKnowledge teilt mitseiner lebendigen Unternehmenskultur, seinem internationalen Team und seinemBest-in-Class-Service die Werte, die mrge auch verkörpert."Hector Pantazopoulos, CRO und Mitbegründer von SourceKnowledge, ergänzt: "Wirfreuen uns sehr, Teil von mrge zu werden, einem Unternehmen mit globalerExpertise im Bereich der digitalen Werbung. Durch unsere starken Beziehungen zuWerbetreibenden in den umsatzstärksten Branchen bringen wir signifikanteMonetarisierungsmöglichkeiten für Publisher mit, die unser gemeinsames Wachstumvorantreiben werden. Als Teil von mrge bringen wir unser Wissen, unsereErfahrung und unsere starken Beziehungen aus mehr als einem erfolgreichenJahrzehnt in der Ad-Tech-Branche ein. Gemeinsam sind wir stärker und könnenunsere Wettbewerbsposition auf dem nordamerikanischen Werbemarkt ausbauen."Dr. Carsten Rahlfs, Managing Partner bei Waterland, fügt hinzu: "Es kommt nichtoft vor, dass europäische Unternehmen nordamerikanische Firmen kaufen - in derRegel ist es genau umgekehrt. Mit der Übernahme von SourceKnowledge beschreitenwir nun diesen Weg. Wir freuen uns besonders, weil wir damit unsere Präsenz inden USA und Kanada festigen und ausbauen können. Mit nun vier Unternehmen undeinem Portfolio von mittlerweile mehr als 55.000 Werbetreibenden, 5.500Publishern und 100 Netzwerken stärkt mrge seine Position als weltweit führendePlattform für Commerce Advertising."Über mrgemrge ist die weltweit führende Plattform für Commerce Advertising und verbindetmehr als 5.500 Publisher, 55.000 Werbetreibende und 100 Netzwerke in über 160Ländern. Im Jahr 2022 generierte die Gruppe 3,5 Milliarden Affiliate Links fürihre Publisher-Kunden, was zu zusätzlichen E-Commerce-Umsätzen von mehr als zweiMilliarden Euro für ihre Advertiser-Kunden führte. Durch die Verschmelzungintelligenter Tools, Technologien und Formate bringt mrge Kampagnenbotschaftennäher an den Content heran und schafft so Mehrwert für Publisher, Werbetreibendeund Nutzer gleichermaßen.mrge bündelt die Stärken von vier marktführenden Unternehmen: digidip , das sichauf Premium-Publisher mit hohem Traffic konzentriert, shopping24 , das Lösungenfür Produktempfehlungen anbietet, SourceKnowledge , als CPC-Plattform etabliert,und Yieldkit , das eine hohe Reichweite und Performance bietet. mrge wird vonder Private-Equity-Investmentgruppe Waterland als Mehrheitseigner unterstütztund von CFO Michael von Stern und CTO Nils Grabbert geleitet. mrge hat Büros inHamburg, Berlin (beide Deutschland) und Montreal (Kanada) und beschäftigt mehrals 140 Mitarbeiter.