PRAG/BUDAPEST/WARSCHAU (dpa-AFX) - Die wichtigsten Börsen Osteuropas haben den Handel am Montag mehrheitlich mit höheren Notierungen beendet. Abgaben gab es lediglich am Moskauer Aktienmarkt, die übrigen Märkte knüpften an die erfolgreiche Vorwoche an. In Westeuropa fanden die Leitbörsen zum Wochenauftakt keine klare Richtung.

Thema am Markt war weltweit die am Wochenende angekündigte Reduzierung der OPEC-Fördermenge. Dies gab zwar Ölaktien als Folge von steigenden Preisen Auftrieb, ließ jedoch im Gegenzug auch Inflations- und Zinsbedenken in den Fokus rücken. In Osteuropa veröffentlichte Einkaufsmanagerindizes ergaben derweil kein klares Bild.