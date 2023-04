Medigene schließt Forschungs- und Entwicklungskooperationsvertrag mit dem National Cancer Institute ab

Planegg/Martinsried (03.04.2023) - Die Medigene AG (Medigene, FWB: MDG1, Prime Standard), ein Immunonkologie-Unternehmen, das sich auf die Erforschung und Entwicklung von T-Zell-Immuntherapien für solide Tumore konzentriert, und das National Cancer Institute (NCI) werden gemeinsam das Potenzial der von Medigene entwickelten T-Zell-Rezeptoren (TCRs) für den Einsatz in neuen Zellstrukturen zur Behandlung solider Tumore untersuchen. Das NCI ist Teil des National Institutes of Health.

"Wir freuen uns sehr über den Beginn dieser Zusammenarbeit mit dem von Dr. Lawrence Samelson geleiteten Labor für Zell- und Molekularbiologie des Zentrums für Krebsforschung am NCI", sagte Professor Dolores Schendel, Wissenschaftsvorstand bei Medigene. "Dr. Samelsons Expertise im Bereich der T-Zell-Signalübertragung und der Zellerschöpfung ist sehr wichtig für das Verständnis von Defiziten bei Immunantworten gegen solide Tumore und wie diese gemildert werden können. Medigene teilt das Interesse, neue Wege zu finden, um die kritischen Funktionen spezialisierter Killerzellen zur Krebsbekämpfung zu mobilisieren und aufrechtzuerhalten. Durch diese Zusammenarbeit werden wir die Palette an Werkzeugen und Technologien in unserer End-to-End-Technologieplattform erweitern und erwarten, dass dies dazu führen könnte, mehrere Zelltypen des Immunsystems zur Antitumor-Immunaktivität anzuregen."

--- Ende der Pressemitteilung ---

Über Medigene

Medigene AG (FWB: MDG1) ist ein führendes Immuno-Onkologie-Unternehmen, das sich auf die Entwicklung von T-Zell-Therapien zur effektiven Krebsbekämpfung spezialisiert hat. Seine End-to-End-Technologieplattform, die auf mehreren proprietären, exklusiven Produktentwicklungs- und Produktverbesserungstechnologien aufbaut, ermöglicht es Medigene, erstklassige differenzierte T-Zell-Therapien mit T-Zell-Rezeptoren (TCR-T) für mehrere solide Tumorindikationen zu entwickeln, die sowohl hinsichtlich Sicherheit als auch Wirksamkeit optimiert sind. Diese Plattform liefert Produktkandidaten sowohl für die eigene Therapeutika-Pipeline als auch für Partnerschaften.