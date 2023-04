Darling Ingredients schließt Übernahme des brasilianischen Gelatine- und Kollagen-Herstellers Gelnex ab

Seite 2 ► Seite 1 von 3

Irving, Texas, Usa (ots/PRNewswire) - Darling Ingredients Inc. (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=3821818-1&h=1591101892&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D3821818-1%26h%3D2720039091%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.darlingii.com%252F%26a%3DDarling%2BIngredients%2BInc.&a=Darling+Ingredients+Inc.) (NYSE: DAR), das weltweit führende Unternehmen für die Verarbeitung vonLebensmittelabfällen zu nachhaltigen Produkten und erneuerbaren Energien, hat am31. März 2023 die Übernahme von Gelnex, einem weltweit führenden Hersteller vonGelatine- und Kollagenprodukten, abgeschlossen.Das Unternehmen kündigte die Übernahme erstmals im Oktober 2022 (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=3821818-1&h=3098508309&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D3821818-1%26h%3D2241194084%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.darlingii.com%252Fmedia%252Fnews%252Fdarling-ingredients-to-acquire-brazilian-collagen-producer-gelnex-increasing-production-capacity-for-grass-fed-bovine-collagen%26a%3DOctober%2B2022&a=Oktober%C2%A02022) zu einem Kaufpreis von rund 1,2Milliarden US-Dollar in bar an, zuzüglich oder abzüglich verschiedenerAbschlussanpassungen. Im Rahmen der Transaktion hat Darling Ingredients fünfProduktionsstätten in Südamerika und eine in den Vereinigten Staaten erworben,in denen jährlich 46.000 Tonnen Gelatine- und Kollagenprodukte produziert werdenkönnen. Darling Ingredients schätzt, dass Gelnex im Jahr 2023 nach Abzug vonBestands- und Integrationskosten etwa 75 Millionen US-Dollar an EBITDA zumGewinn von Darling beitragen wird."Diese Übernahme versetzt Darling in die Lage, unverzüglich den steigendenBedarf seiner Kollagen-Kunden zu erfüllen und gleichzeitig weiterhin denwachsenden Gelatine-Markt zu bedienen", sagte Randall C. Stuewe, Chairman undChief Executive Officer. "Gelnex ist ein gut geführtes Unternehmen und wird sichvoraussichtlich sofort positiv auf den Ertrag auswirken."Mit 17 hochmodernen Anlagen auf vier Kontinenten weltweit ist dieGesundheitsmarke Rousselot von Darling Ingredients ein führender Hersteller undweltweiter Anbieter von Hunderten von Gelatine- und Kollagenprodukten ausRinder-, Schwein- und Fischquellen."Kollagen ist das am häufigsten natürlich vorkommende Protein im Körper undspielt eine zunehmend wichtigere Rolle auf dem Gesundheits- und Ernährungsmarktfür Verbraucher, die Nahrungsergänzungsmittel für ihre Haare, Nägel, Haut,Gelenke, Knochen und Muskeln suchen", erklärte Stuewe. "Unsere vielseitigen undhochwertigen Kollagenprodukte können in einer breiten Palette von Anwendungeneingesetzt werden, darunter Pulvermischungen, Kapseln, Tabletten,