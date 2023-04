Die OPEC sieht - anders als die US-Notenbank Fed - das, was auf uns zukommt: eine Rezession. So hat heute Kuwait den eigentlichen Grund klar gemacht, warum die OPEC die Öl-Fördermenge kürzt: man will der sinkenden Öl-Nachfrage bei der kommenden Rezession zuvor kommen. Diese Rezession wiederum kommt über einen Credit Crunch im Gefolge der Bankenkrise. Die Fed dagegen scheint die Lage ganz anders einzuschätzen: laut James Bullard müssen die Zinsen noch deutlich höher steigen, weil der US-Arbeitsmarkt doch so robust sei. Aber der heutige ISM Index (Gewerbe) hat klar gemacht, was auch am Arbeitsmarkt bald ankommen wird: eine steigende Arbeitslosigkeit. Die Aktienmärkte aber preisen bisher weder den Credit Crunch noch die darauf folgende Rezession ein. Auffallend: heute der Nasdsaq als der "teuerste" Index zur Abwechslung schwächer als die anderen Indizes..

1. EZB hat bei Inflation versagt – jetzt sitzt sie in der Klemme

2. EZB warnt vor Billionen-Risiko durch Immobilienfonds

3. Immobilienpreise im 1. Quartal -1,9 % – Immobilienkredite mit großem Absturz

