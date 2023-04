Auslieferungsrekord ist zu wenig! Tesla-Aktie gibt deutlich nach

Wie Reuters berichtet, befürchten Analysten, dass der US-Autobauer seine Absatzziele nicht ohne weitere saftige Rabatte erreichen werde. Das Plus bei den ausgelieferten Elektroautos lag im Vergleich zum Vorquartal bei gerade einmal vier Prozent – trotz Rabatten von bis zu 20 Prozent auf den Beststeller Model Y. In den ersten drei Monaten des Jahres wurden insgesamt 422.875 Teslas an die Kunden übergeben.

Auch bei Anlegern sickerte am Montag die Erkenntnis durch, dass die Teslas Riesenmargen auf Dauer möglicherweise schwer zu halten sein könnten. Auf der Handelsplattform Tradegate liegen die Tesla-Papiere am Montag um mehr als sieben Prozent im Minus. Am vergangenen Freitag war der Kurs noch um sechs Prozent in die Höhe geschossen – vermutlich auch in Erwartung guter Auslieferungszahlen. Schließlich hatte Konzernchef Elon Musk noch im Januar das Ziel ausgerufen, in diesem Jahr 2 Millionen Fahrzeuge auszuliefern.