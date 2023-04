HuidaGene erhält Orphan-Drug-Bezeichnung für Gentherapie bei Erblindung

SHANGHAI, 3. April 2023 /PRNewswire/ -- HuidaGene Therapeutics (辉大基因; HuidaGene), ein weltweit tätiges Biotechnologieunternehmen für das klinische Stadium mit Schwerpunkt auf der Entwicklung genomischer Medizin, gibt bekannt, dass die U.S. Food and Drug Administration (FDA) den „Orphan-Drug"-Status (ODD) für HG004, die führende Genersatztherapie von HuidaGene zur Behandlung von erblichen Netzhauterkrankungen, die durch RPE65-Mutationen verursacht werden, erteilt hat. Patienten, die an mit RPE65-Mutationen assoziierten vererbten Netzhauterkrankungen (IRDs) leiden, einer Gruppe von seltenen Erblindungskrankheiten, die durch biallelische RPE65-Mutationen verursacht werden, leiden an Beeinträchtigungen der Netzhaut, die auch an die Nachkommen weitervererbt werden.