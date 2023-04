Einen herben Rücksetzer mussten unter den Tech-Werten aber vor allem die Tesla -Anleger hinnehmen: Hier sackte der am Freitag noch deutlich gestiegene Kurs am Montag um 6,1 Prozent unter die 200-Dollar-Marke ab. Der E-Autobauer traf im abgelaufenen ersten Quartal zwar mit seinen Auslieferungen die Analystenerwartungen. Angesichts jüngster Kurssteigerungen hätten sich Investoren aber wohl mehr erhofft, hieß es am Markt.

Auch Aktien aus dem Gesundheitssektor waren generell gefragt, wie der Krankenversicherer Unitedhealth mit plus 4,6 Prozent an der Dow-Spitze zeigte. Dies wurde damit begründet, dass es 2024 für die privat organisierte Version "Medicare Advantage" der staatlichen Krankenversicherung weniger Kürzungen geben soll. Auch die Titel der Apothekenkette Walgreens Boots Alliance und des Pharmakonzerns Merck & Co waren mit bis zu 2,5 Prozent unter den großen Dow-Gewinnern.

NEW YORK (dpa-AFX) - Die US-Börsen sind am Montag uneinheitlich in den Börsenmonat April gestartet. Getragen von Kursgewinnen bei Öl-Aktien waren Standardwerte bei Anlegern in der Favoritenrolle, während Tech-Aktien an Anziehungskraft verloren. Eine schwache Stimmung in der US-Industrie bremste nicht, sie milderte aber die zuvor vom Ölpreis angefachten Inflations- und Zinssorgen.

