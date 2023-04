FRANKFURT/ODER (dpa-AFX) - "Märkische Oderzeitung" zu den Problemen der SPD:

"Das Problem der Ampel sei, so heißt es bei den Grünen, dass es einen FDP-Kanzler gebe. Gemeint ist, dass sich Olaf Scholz im Zweifelsfall auf die Seite der liberalen Freidemokraten schlägt. Nicht zuletzt in Sachen Klima- und Umweltfragen. Dass dies nicht zwingend schlimm für diesen Themenbereich sein muss, wird dadurch offenbar, dass der Kanzler die Planbeschleunigung auch für die Umgestaltung des Energiesektors will. Andererseits feiern Autobahnpläne Wiederauferstehung, die Wärme-Revolution wird ausgebremst, und unter der Floskel "technologieoffen" verbergen sich Attacken gegen die Klimapolitik. Ob die eigenen Genossen die Loyalität zum Kanzler aufrechterhalten, wenn die flexible Dehnung der eigenen Positionen am Ende in die Opposition oder in die Große Koalition führt, ist sehr, sehr, sehr unwahrscheinlich."/yyzz/DP/he