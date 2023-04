"Es gibt keinen Grund, der Atomkraft eine Träne hinterherzuweinen, zumal sich die großen Energieunternehmen längst anders und in Richtung Erneuerbare orientiert haben. Stattdessen gilt es, nach vorne zu schauen, durch kluge Politik die angestrebte Energiewende zum Erfolg zu führen - durch Solar- und Windenergie, Erdwärme, aber auch mit einer Offenheit für neue Technologien. Von einer solchen Erfolgsgeschichte "Made in Germany" würden alle profitieren - vor allem der Wirtschaftsstandort Deutschland."/yyzz/DP/he

OELDE (dpa-AFX) - "Die Glocke" zum Ende der Atomkraft in Deutschland:

Pressestimme 'Die Glocke' zum Ende der Atomkraft in Deutschland

