Wirtschaft im Asien-Pazifik-Raum wächst trotz globaler Krise

MANILA (dpa-AFX) - Während das Wirtschaftswachstum in den meisten Ländern zurückgeht, dürfte der Aufschwung in der Asien-Pazifik-Region laut einer neuen Prognose anhalten: Speziell das Ende der Null-Covid-Politik in China werde die Konjunktur beflügeln, teilte die Asiatische Entwicklungsbank (ADB) am Dienstag mit. Das Bruttoinlandsprodukt (BIP) der Region werde in diesem und im kommenden Jahr voraussichtlich um 4,8 Prozent wachsen, schätzt die Bank mit Sitz in Manila in ihrem jährlichen "Asian Development Outlook". Demgegenüber stand 2022 ein Plus von nur 4,2 Prozent.

"Es wird erwartet, dass sich das Wachstum in der Volksrepublik China in diesem Jahr von drei Prozent im Jahr 2022 auf fünf Prozent erholen wird", hieß es weiter. Im aufstrebenden Indien erwartet die Bank 2023 sogar ein Wachstum von 6,3 Prozent.