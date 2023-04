Aus drei wird eins: gemäß einer vertraglichen Vereinbarung haben die drei Gesellschaften Interra Copper Corp., Alto Verde Copper Inc. und deren private Tochtergesellschaft, 1000465623 Ontario Inc., ihr Kapital zusammengelegt und firmieren ab sofort als Interra Copper Corp. (CSE:IMCX; OTCQB:IMIMF; FRA:3MX). Interra Copper Corp. besitzt jetzt ein Portfolios an vielversprechenden Kupfer-Explorationsprojekten, einschließlich der Projekte Tres Marias und Zenaida in der Region Antofagasta (Chile), Pitbull in der Region Tarapaca (Chile) sowie die Projekte Thane und Chuck Creek im Norden von British Columbia (Kanada).

Im Zuge des Unternehmenszusammenschlusses hat Interra bei einer Finanzierung netto 2.894.874,91 $ erlöst. Das frische Geld wird für die Weiterentwicklung der chilenischen und kanadischen Projekte sowie für allgemeine Unternehmenszwecke verwendet werden. Nach dem Abschluss der gesamten Transaktion verfügt Interra über 22.291.026 ausstehende Aktien auf unverwässerter Basis.

Chris Buncic und Rick Gittleman wurden neu in das Board of Directors von Interra berufen, das sich den drei bestehenden Board-Mitgliedern Jason Nickel, David McAdam und Scott Young anschließt. Chris Buncic wurde zum President und Chief Executive Officer des Unternehmens ernannt und Jason Nickel übernahm die Funktion des Chief Operating Officer des Unternehmens. In Übereinstimmung mit den Bedingungen des Unternehmenszusammenschlusses ist Thomas Hawkins aus dem Board of Directors ausgeschieden und bleibt VP, Exploration des Unternehmens.

Chris Buncic, Director und CEO von Interra, sagte: Der Zusammenschluss unserer Unternehmen ist der erste aufregende Schritt bei der Umsetzung unserer Pläne, ein auf mehrere Länder spezialisiertes Kupferunternehmen aufzubauen und eine bedeutende Wachstumsplattform auf dem Kupfermarkt zu schaffen. Unser talentiertes Team von Bergbauexperten, das sich in den letzten 20 Jahren bei der Entwicklung, Finanzierung und dem Betrieb von Minen auf der ganzen Welt bewährt hat, konzentriert sich darauf, die Kupferstrategie von Interra voranzutreiben und das Unternehmen so zu positionieren, dass es von dem erwarteten Rückgang des weltweiten Kupferangebots in den kommenden Jahrzehnten profitieren kann. Wir freuen uns darauf, unsere Projekte in Chile und British Columbia voranzutreiben, die in zwei bewährten Kupfergürteln liegen."

Das Führungsteam von Interra besteht aus hochrangigen Führungskräften aus der Bergbauindustrie, die über umfangreiche technische und Kapitalmarkterfahrungen verfügen und eine Erfolgsbilanz bei der Entdeckung, Finanzierung, Entwicklung und dem Betrieb von Bergbauprojekten auf globaler Ebene vorweisen können.

