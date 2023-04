„Indivumeds Erfolg in den letzten 20 Jahren war möglich, weil wir uns konsequent auf eine hochgradig standardisierte Sammlung von Proben und klinischen Daten durch unser globales klinisches Netzwerk als Grundlage einer Krebsdatenbank konzentriert haben. Unser klinisch fundierter Qualitätsansatz in Kombination mit KI-gestützter Datenanalyse hat sich ausgezahlt und treibt die Entdeckung therapeutischer Angriffspunkte rasant voran. Wir arbeiten mit Biotech-, Pharma- und Diagnostikunternehmen zusammen, deren Entwicklungsprogramme wir mit einer breiten Palette neuartiger therapeutischer Zielproteine und datenbasierter Validierungsverfahren unterstützen. Zusätzlich entwickeln wir selbst auch Wirkstoffe und diagnostische Marker, die wir bis zur klinischen Anwendung bringen wollen", so Prof. Dr. Hartmut Juhl, CEO und Gründer von Indivumed, der ergänzt. „Es erfüllt mich zusätzlich mit großem Stolz, dass sich durch unsere eigenen Aktivitäten und die Ansiedlung von Crown Bioscience über Indivumed Services GmbH meine Heimatstadt Hamburg zu einem führenden Biotech-Standort Deutschlands in der Onkologie entwickelt."

Seite 2 ► Seite 1 von 2