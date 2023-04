KX bringt das erste Data Timehouse der Branche auf Microsoft Azure

NEW YORK und LONDON, 4. April 2023 /PRNewswire/ -- KX gab heute die allgemeine Verfügbarkeit einer der ersten Data-Timehouse-Plattformen der Branche, kdb Insights Enterprise auf Microsoft Azure , bekannt. Das Angebot hilft dabei, KI, maschinelles Lernen (ML) und Analytik für KI-gesteuerte Geschäftsinnovationen zu beschleunigen, basierend auf der zeitorientierten Beobachtbarkeit von geschäftlichen Interaktionen, Entscheidungen und digitaler Zwillingsinfrastruktur mit bis zu 100-mal höherer Leistung und zu 1/10 der Kosten im Vergleich zu alternativen Lösungen.

Ein Data Timehouse ist eine neue Art von Daten- und KI-Verwaltungsplattform, entwickelt für zeitlich begrenzte Daten, die durch die digitale Transformation entstehen. Es bereichert traditionelle Datawarehouse- und Lakehouse-Läden um einen vollständigeren Echtzeit-Blick auf das Geschäft.

Das Microsoft Azure Data Timehouse, das auf kdb Insights Enterprise basiert, beinhaltet nativen Support für Python, SQL, zeitliche Analysen und die Möglichkeit, Zeitreihendaten in Echtzeit zu verarbeiten. Die Plattform bietet Datenwissenschaftlern, Dateningenieuren und Anwendungsentwicklern einen präzisen Zugriff auf zeitliche Daten in Echtzeit und umfangreiche historische Datensätze mit den nativen Azure-Tools, die sie heute verwenden.

Die Technik von KX ermöglicht daten-und KI-getriebene Geschäftsinnovationen für Azure-Kunden

Die Innovation des KX Data Timehouse mit Microsoft versorgt jedes sich dynamisch verändernde System, das eine größere Beobachtbarkeit erfordert, wie generative KI, zeitbasierte Datenerfassung, Simulation und IoT-basierte Systeme. Es hilft dem Unternehmen, Muster, Trends und Kausalität zu erkennen und Verhaltensweisen und Ergebnisse basierend auf den aktuellen Ereignissen genauer vorherzusagen.

Es richtet sich an Unternehmensanwendungen, bei denen die Verarbeitung und Analyse von Zeitreihen- und Maschinendaten eine wichtige geschäftliche Anforderung darstellt, wie beispielsweise Marktdaten in Finanzdienstleistungen, Netzwerkdaten in der Telekommunikationsbranche, Patientendaten im Gesundheitswesen und Sensordaten bei Fabrikanlagen und intelligenten Stromzählern.