DAX mit ruhigem Dienstag erwartet

Vorab ganz ausführlich im Video meine Darstellung der aktuellen DAX-Situation, bevor wir hier genauer mit den Charts auf das Geschehen eingehen:

Am Montag erlebten wir einen sehr ruhigen Monatsstart. Der DAX versuchte zunächst eine Richtung zu finden und hatte die Unterstützung, die in der Morgenanalyse 03.04.2023 skizziert war, positiv zu nutzen:

20230403 DAX Vorboerse

Wie ging ich damit um und wie verlief der Auftakt in den April?

DAX-Trading zum Aprilstart

Der erste Trade fand daher gestern auch in Richtung dieses Supports statt:

2023-04-03 DAX Trade

Schau gern mit mir zusammen wieder im Livetrading-Webinar zur DAX-Eröffnung auf die ersten konkreten Trading-Ideen und deren Umsetzung ab 8.55 Uhr:

AndreasBernstein Livetrading DAX

Im weiteren Verlauf orientierte sich der Markt noch einmal an den Hochs vom Freitag, ohne sie zu überschreiten:

20230404 DAX XETRA Monatswechsel

Damit wurde die Range vom Freitag einmal durchlaufen. Es blieb bei einem Minus am Ende, da wir die zweite positive Welle an der Wall Street zeitlich nicht mehr im XETRA-Chart abgebildet bekamen.

Es blieb also beim Abstand von rund 40 Punkten zum Jahreshoch im DAX. Nach 5 positiven Tagen ist ein Tag der Konsolidierung durchaus vertretbar. Die Schlusskurse der Börse Frankfurt zeigen diese Bewegung nachfolgend auf:

2023-03-31 DAX Boerse Frankfurt

Das Hochlaufen der Wall Street am Abend, verbunden mit erneuten Hochkursen, geschah dann erst sehr spät und ließ folgende Kurse zurück:

2023-04-04 Wall Street schluss

Doch auch hier gab es wieder im Livetrading Trading-Ideen, die von der Oberseite her auf eine Korrektur abzielten:

Letztich stand im Nasdaq ebenfalls eine Konsolidierung an:

20230404 Nasdaq-100

Was leiten wir für den Dienstag daraus ab?

Der DAX konsolidiert weiter

Die Dynamik der letzten Tage konnte somit nicht gehalten werden. Damit schwächt sich das Momentum ab und ist zwar in Sichtweite der Jahreshochs und oberen Range-Kante, könnte aber auch dort bereits einen lokalen Hochpunkt ausbilden:

20230404 DAX XETRA mittelfristig

Aus der Vorbörse gab es bisher keine Signale. Diese notiert in der Bandbreite der gestrigen Eröffnung und lässt erst einmal wenig Raum für ein GAP oder andere Signale:

20230404 DAX Vorboerse

Starte gern mit mir gleich in den Handelstag - weitere Informationen und die Termine des Tages folgen hier.

Meine Tools und weitere Eckpunkte für das Trading (*)

Umsetzen werde ich meine Setups mit CFDs und Futures. Vorrangig handle ich mit dem Broker JFD und diesen Konditionen und nutze für die Chartanalyse das Tool StereoTrader.

Wir sprechen gern im Livetradingroom über das Marktgeschehen. Melde Dich für den Zugang zum Livetradingroom hier kostenfrei an - die Termine sind im Teaserbild verankert:

LiveTradingRoom Anmeldung

Auf dem Twitch-Kanal FIT4FINANZEN bekommst Du weitere ausführliche Inspirationen und Meinungen präsentiert. Schau Dir diesen gern kostenfrei und über mehrere Stunden an, in denen weitere Händler und Referenten LIVE zum Handelsverlauf und weiteren Finanzdaten in HD Stellung beziehen und ihr Vorgehen erörtern:

Termine am Dienstag 04.04.2023

Einen ersten Blick auf die Quartalszahlen der Woche, die langsam zum Quartalsende auch ausdünnen, findest Du hier:

20230325 Earnings Aktien Woche

Im Wirtschaftskalender stehen heute Morgen die Handelsbilanz und damit die Exporte und Importe aus Deutschland auf der Agenda.

11.00 Uhr folgen die Erzeugerpreise aus der EU und 16.00 Uhr dann der US-Wirtschaftsoptimismus sowie die Werkaufträge aus Amerika.

Als Zusammenfassung findest Du alle Tagestermine hier in dieser Tabelle mit den Prognosen aufgelistet:

2023-04-04 Wirtschaftsdaten

Diese Eckpunkte habe ich aus dem Wirtschaftskalender dieser Seite entnommen. Ich update in den täglichen Morgenanalysen diese Termine dann jeweils.

Damit wünsche ich uns beim Handel in der neuen Woche vorab viel Erfolg.

Dein Andreas Bernstein

*Platzierte Produkte/Tools sind entsprechend markiert und Werbung. 67,02 % der Konten von Privatanlegern verlieren Geld, wenn sie CFDs mit der Gesellschaft handeln. Sie sollten daher überlegen, ob Sie verstehen, wie CFDs funktionieren und ob Sie es sich leisten können, dieses hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren!