WALLIX führt SaaS Remote Access ein, um externen Dienstleistern den digitalen Zugriff in agiler und sicherer Weise zu erleichtern

WALLIX führt SaaS Remote Access ein, die SaaS-Version der Technologie zur Verwaltung des Fernzugriffs, die in die WALLIX PAM4ALL einheitliche Lösung integriert ist. Diese SaaS-Version ist im WALLIX PAM4OT-Paket enthalten.

Um ihre Aktivitäten durchführen zu können, verlassen sich Organisationen – in allen Bereichen und insbesondere in der Industrie – auf externe Dienstleister, die, um ihre Aufgabe zu erfüllen, auf ihre IT-Infrastruktur (traditionell oder industriell) zugreifen müssen.

SaaS Remote Access richtet sich an alle Organisationen, die externen Dienstleistungsanbietern den digitalen Zugang auf ihre IT-Infrastruktur ermöglichen möchten. Dabei profitieren sie von vereinfachter Verwaltung bei gleichzeitig höchstem Cybersicherheitsniveau, das von einem Gartner anerkannten PAM-Marktführer wie WALLIX angeboten wird.

PARIS, 4. April 2023 /PRNewswire/ -- WALLIX, (Euronext: ALLIX), ein europäischer Cybersecurity-Software-Publisher und Experte für Zugangs- und Identitätslösungen, führt SaaS Remote Access ein, die SaaS-Version der Technologie zur Verwaltung des Fernzugriffs, die in WALLIX PAM4ALL, seiner einheitlichen Verwaltungslösung, integriert ist. SaaS Remote Access ist für Organisationen in allen Bereichen und insbesondere für die Industrie entwickelt, die externen Dienstleistern den digitalen Zugriff auf ihre IT-Infrastruktur durch vereinfachtes Management ermöglichen möchten, während sie gleichzeitig vom höchsten Cybersicherheitsniveau profitieren, das von einem von Gartner anerkannten PAM-Marktführer wie WALLIX angeboten wird.

Um ihr Geschäft zu betreiben, sind Organisationen auf externe Dienstleister angewiesen, die auf ihre IT-Infrastruktur (traditionell oder industriell) zugreifen müssen. Dabei kann es sich um Fernwartungsunternehmen, Zulieferer, Dienstleister, externe Berater usw. handeln.

Das Problem für Unternehmen besteht darin, dass diese externen Interessengruppen zahlreich sind und sich ständig ändern können. Darüber hinaus variieren Häufigkeit und Dauer ihrer Einsätze je nach den Bedürfnissen des Unternehmens und seinen Anforderungen. Aus diesem Grund wird die Visualisierung, Verwaltung und Sicherung des Zugriffs für IT-Teams zu einem echten Problem. Für Unternehmen ist es in der Tat von entscheidender Bedeutung, zu wissen, wer von wo aus auf was zugreifen kann und warum, und die Zugriffsrechte zu verwalten. Nur so kann jeder Versuch eines Identitätsdiebstahls durch einen Hacker, interne Böswilligkeit oder Fahrlässigkeit erkannt und gestoppt werden, um so die Daten zu schützen. Tatsache ist, dass die Kosten eines Cyberangriffs um durchschnittlich 370.000 Dollar steigen, wenn ein Dritter beteiligt ist. Durch die Implementierung der Rückverfolgbarkeit über eine Sicherheits- und digitale Zugriffsverwaltungslösung gewährleisten Unternehmen außerdem die Einhaltung der aktuellen Cybersicherheitsstandards.