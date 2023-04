Recce erhält eine weitere F&E-Vorauszahlung in Höhe von 973.144 AUD

SYDNEY Australien, 4. April 2023 / IRW-Press / – Recce Pharmaceuticals Ltd (ASX:RCE, FWB:R9Q) (das Unternehmen), der Entwickler einer neuen Klasse von synthetischen Antiinfektiva, freut sich bekannt zu geben, dass Recce eine weitere nicht verwässernde Zahlung von Radium Capital (Radium) in Höhe von 973.144 AUD als zukünftigen Steueranreiz für Forschung und Entwicklung erhalten hat.

Die von Radium Capital erstattete Vorauszahlung in Höhe von 973.144 AUD entspricht einem buchhalterisch geprüften Anteil der anwendbaren Ausgaben für Forschung und Entwicklung im Zeitraum Dezember - Februar des Geschäftsjahres 2023. Die nicht verwässernden Mittel kommen zu den vor kurzem gemeldeten 1.908.039 AUD hinzu, und somit wurden in diesem Geschäftsjahr bis dato 2.881.183 AUD an zukünftigen kreditgesicherten F&E-Geldern in Empfang genommen und umgeschichtet.

Der von der australischen Regierung gewährte Steueranreiz für Forschung und Entwicklung in Höhe von 43,5 % gebührt normalerweise nur für F&E-Aktivitäten, die in Australien erfolgen. Es besteht jedoch auch die Möglichkeit, sich Mittel für 43,5 % der anwendbaren F&E-Aktivitäten im Ausland zu sichern (wie die entsprechende Erstattung zeigt).

James Graham, Chief Executive Officer von Recce Pharmaceuticals, erklärt: „Wir freuen uns sehr über den Erhalt dieser Vorauszahlung in Höhe von 973.144 AUD. Diese Mittel werden Recce beim Erreichen seiner klinischen Meilensteine in der nächsten Zeit sehr zugute kommen.“

Über Recce Pharmaceuticals Ltd

Recce Pharmaceuticals Ltd (ASX: RCE, FWB: R9Q) entwickelt derzeit eine neue Klasse von synthetischen Antiinfektiva zur Lösung der globalen Gesundheitsprobleme in Zusammenhang mit antibiotikaresistenten Superbugs und neuen viralen Pathogenen.

Die von Recce entwickelten Antiinfektiva umfassen drei patentierte, synthetische Polymer-Antiinfektiva mit breitem Wirkungsspektrum: RECCE 327 als intravenöse und topische Therapie, welche für die Behandlung schwerer und potenziell lebensbedrohlicher Infektionen durch Gram-positive und Gram-negative Bakterien und deren „Superbug“-Formen entwickelt wird; RECCE 435 als oral verabreichte Therapie bei bakteriellen Infektionen; und RECCE 529 für Virusinfektionen. Dank ihrer vielschichtigen Wirkmechanismen haben die Antiinfektiva von Recce das Potenzial, die hyperzelluläre Mutation von Bakterien und Viren - eine große Herausforderung für alle bisherigen Antibiotika - erfolgreich zu überwinden.