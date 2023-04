Strathmore erhält Bohrgenehmigung für das Agate Projekt

Diese Pressemitteilung darf nicht über US-amerikanische Medienkanäle verbreitet werden.

Kelowna, BC – 4. April 2023 – Strathmore Plus Uranium Corp. („Strathmore Plus“ oder das „Unternehmen“) (TSXV: SUU – WKN: A3DQAW – FRA: TO3) freut sich bekannt zu geben, dass das Unternehmen vom Staat Wyoming eine Bohr- und Explorationsgenehmigung für sein Agate Projekt im Urangebiet Shirley Basin erhalten hat. Die Genehmigung gilt für ein geplantes 100-Loch-Bohrprogramm in diesem Sommer, das insgesamt 15.000 Fuß umfasst. Die Bohrungen sollen die historischen Ergebnisse bestätigen und die Mineralisierung in Gebieten erweitern, die in der Vergangenheit nur spärlich erkundet wurden. In Verbindung mit den Bohrungen wird Strathmore in Zusammenarbeit mit dem Near-Surface Geophysical Center der University of Wyoming oberflächennahe und bohrlochgeophysikalische Untersuchungen durchführen, um neue Bohrstandorte zu finden.

Über das Agate Grundstück

Das Agate Grundstück besteht aus 52 Bergbau-Claims, die sich zu 100 % in Besitz des Unternehmens befinden und 1.075 Acres umfassen. Die Uranmineralisierung befindet sich in klassischen Wyoming-artigen Rollfronten innerhalb der eozänen Wind River Formation, einem arkosehaltigen Sandstein. In der Vergangenheit wurden im Shirley Basin 55 Millionen Pfund Uran abgebaut, unter anderem im Tagebau, im Untertagebau und bei der ersten erfolgreichen In-situ-Gewinnung in den USA in den 1960er Jahren. Auf dem Grundstück befindet sich die Uranmineralisierung in einer Tiefe von 15 bis etwa 150 Fuß, wobei ein Großteil davon unterhalb des Grundwasserspiegels liegt und wahrscheinlich für eine In-situ-Gewinnung geeignet ist. Die durchschnittliche Mächtigkeit schwankt zwischen einigen Fuß und mehreren Dutzend Fuß, wobei die Gehalte zwischen 0,02 % und 0,18 % eU3O8 liegen, wie aus den historischen Gammaprotokollen hervorgeht.

Das Agate Projekt wurde bereits in den 1970er Jahren von der Kerr-McGee Corporation erkundet, die dort 670 Bohrungen durchführte. Kerr-McGee war zu dieser Zeit der größte Uranproduzent der Vereinigten Staaten. Das Unternehmen förderte auch Vorkommen im Shirley-Becken, das sich 7 Meilen östlich des Strathmore-Grundstücks befindet. Zu den anderen Uranunternehmen in diesem Becken gehören Cameco, enCore Energy, UR Energy und UEC, deren Claims an das Agate Grundstück grenzen. Die historischen Bohrergebnisse von Kerr-McGee, die vom Wyoming Geological Survey zur Verfügung gestellt wurden, umfassen Karten der Bohrlochpositionen und 330 geophysikalische Protokolle, die derzeit digitalisiert und neu interpretiert werden, um in eine moderne, überprüfbare Datenbank aufgenommen zu werden.