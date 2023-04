Patt im DAX – US-Automarkt springt wieder an

Es herrscht ein Patt im Deutschen Aktienindex: Die Widerstände nach oben sind für die aktuell niedrigen Umsätze noch zu stark, während die Mehrheit der Anleger in der derzeitigen Nachrichtenlage keinen Anlass sieht, sich von ihren Positionen zu trennen. Die Situation im Finanzsektor hat sich beruhigt, auch wenn im Hintergrund vor allem Sorgen über den Immobilienmarkt latent vorhanden sind. Und an der Wall Street hat der steigende Ölpreis nach der OPEC-Förderkürzung keine größeren Spuren hinterlassen, so dass vieles für eine ziemlich ruhige Karwoche an der Börse spricht.

Wir stellen den Marktkommentar von Jürgen Molnar, Kapitalmarktstratege bei Robomarkets, vor.