Pause oder Ende der Bankenkrise?

So viel vorab: Für beides gibt es Indizien. So haben laut einer Analyse des Handelsblatts Hedgefonds und andere institutionelle Anleger im März vor allem bei Banken ihre Short-Positionen erhöht:

Sven Weisenhaus hat in der Vorwoche schon mehrfach darauf hingewiesen, dass an den Börsen wieder Ruhe eingekehrt ist, weil es keine neuen Hiobsbotschaften aus dem Bankensektor gab und die Kurse der Finanzinstitute nicht mehr weiter nachgaben. Die Frage ist, ob damit der Sturm vorbei oder nur vorübergehend abgeflaut ist.

Quelle: Handelsblatt nach Daten von S3 Partners

Das gilt sowohl für Nordamerika bzw. die USA als auch Europa. Allerdings war der prozentuale Zuwachs der Short-Positionen in Europa deutlich höher:

Quelle: Handelsblatt nach Daten von S3 Partners, eigene Berechnungen

Und bei einzelnen europäischen Banken lagen die Short-Quoten (also der Anteil der umlaufenden Aktien, der leerverkauft ist) im zweistelligen Bereich:

Quelle: Handelsblatt nach Daten von S3 Partners

Nur ein Unfall oder eine gezielte Attacke?

Diese Daten sprechen zunächst dafür, dass die erneuten Kursverluste bei Bankaktien in der vorletzten März-Woche kein „Unfall“ waren, sondern eine gezielte Attacke des Marktes, da die Investoren noch mehr Probleme sehen.

Dagegen spricht jedoch die relativ geringe Short-Quote bei der Deutschen Bank. Sie ist mit rund 2,6 % zwar deutlich erhöht gegenüber dem „Normalniveau“, aber weit entfernt von den Werten der anderen Banken. Zudem hat laut Bundesanzeiger im März nur ein Marktteilnehmer eine größere Short-Position gemeldet bzw. aufgestockt. Trotzdem musste die Deutsche Bank am 24.03. den größten Intraday-Kursverlust hinnehmen (siehe Börse-Intern vom 27.03.2023). Das lässt sich mit der Short-Quote allein nicht erklären.

Was die Umsatzdaten zeigen

Eine Analyse der Umsatzdaten jenes Tages zeigt jedoch zweierlei: Erstens wurden von Anfang an hohe Volumina in der Deutschen Bank-Aktie bewegt: Bereits nach gut einer Stunde war das Durchschnittsvolumen erreicht, dass in der Aktie von April 2022 bis Anfang März 2023 täglich gehandelt wurde. Und nochmals nur eineinhalb Stunden später wurde auch das erhöhte Durchschnittsvolumen seit Beginn der Bankenkrise überschritten (siehe grün und rot gestrichelte Linien im folgenden Chart).