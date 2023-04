Preise für Eier in der EU mit +31,1 % im Februar 2023 fast doppelt so stark gestiegen wie in Deutschland (+16,6 %)

WIESBADEN (ots) - Ob bunt bemalt, versteckt oder zum Osterfrühstück: Eier

gehören zum Osterfest einfach dazu. In diesem Jahr dürfte der Blick beim Einkauf

für die Feiertage mehr denn je auf die Preise für Eier gehen. Diese sind in den

meisten anderen EU-Staaten zuletzt deutlich stärker gestiegen als hierzulande:

Mit +31,1 % im Februar 2023 gegenüber dem Vorjahresmonat fiel die Teuerung bei

Eiern im EU-Schnitt fast doppelt so hoch aus wie in Deutschland (+16,6 %), wie

das Statistische Bundesamt (Destatis) auf Basis des Harmonisierten

Verbraucherpreisindex (HVPI) mitteilt.



Weniger stark gestiegen als hierzulande sind die Eierpreise zuletzt nur in

Zypern (+13,5 %), Luxemburg (+16,4 %) und Österreich (+16,5 %). In Tschechien

kosteten Eier im Februar 2023 dagegen fast doppelt so viel (+95,1 %) wie ein

Jahr zuvor. Dahinter folgten Ungarn (+79,2 %) und die Slowakei (+78,8 %) mit

ähnlich hohen Preissteigerungen bei dem gerade zu Ostern beliebten

Nahrungsmittel.