Die neue Web Barcode Scanner Demo von Scanbot SDK ermöglicht Scannen im Browser

Bonn, Deutschland (ots/PRNewswire) - Nach dem erfolgreichen Launch von drei

neuen Demo-Apps für iOS und Android im Vorjahr beginnt Scanbot SDK das Jahr 2023

mit dem Release einer Web-Version der Barcode Scanner Demo App. Die auf

JavaScript basierende Web Barcode Scanner Demo

(https://scanbot.io/de/trial/demo-web/barcode-demo/) wird von allen modernen

Browsern wie Chrome, Firefox, Safari und Edge unterstützt.



Mit dem Scanbot SDK verwandeln Unternehmen jedes Smartphone, Tablet oder

Wearable in einen zuverlässigen und einfach zu bedienenden Barcode-Scanner.

Durch das Web SDK erübrigt sich eine native iOS- oder Android-App, da die

leistungsfähigen Scan-Funktionen einfach in Websites und Web-Anwendungen

integriert werden können. Die neue Web-Demo vermittelt die Geschwindigkeit und

Zuverlässigkeit, die Kunden erwarten können, wenn sie das SDK in ihre

Anwendungen integrieren.