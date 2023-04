Finanzvorstände wieder optimistischer Geschäftsaussichten erholen sich, Risiken bleiben

München (ots) -



- Geschäftsaussichten legen deutlich zu, ebenso die Investitionsbereitschaft

- Dienstleistungen und Technologie im Aufwind, Immobilien, Maschinenbau und

Handel weiter getrübt

- Weiterhin hohe Risiken durch Fachkräftemangel, steigende Lohnkosten und

ungewisse Geopolitik



Im Vergleich zum vergangenen Herbst hat sich der wirtschaftliche Ausblick in

Deutschland stark erholt, so eine aktuelle Deloitte-Befragung unter

Finanzvorständen deutscher Unternehmen. Schienen Abschwung und schwere Rezession

beim letzten Deloitte CFO Survey vor einem halben Jahr noch fast unvermeidlich,

so sieht die Mehrzahl der befragten 140 CFOs die Situation jetzt weit weniger

düster: Die Geschäftsaussichten - zuletzt extrem negativ - liegen wieder im

positiven Bereich (Indexwert: +14%).