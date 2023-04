LAIQON: Starker Jahresstart

Laut SMC-Research hat LAIQON die Assets under Management im Jahr 2022 um 160 Prozent ausgeweitet. Auch in den ersten beiden Monaten von 2023 gab es deutliche Zuwächse. Auf Basis einer schlüssigen Expansionsstrategie bekräftigt SMC-Analyst Holger Steffen Urteil und Kursziel.

LAIQON habe nach Darstellung von SMC-Research die Assets under Management im letzten Jahr organisch und mit Übernahmen sehr stark gesteigert, um rund 160 Prozent auf 5,7 Mrd. Euro. Trotzdem haben die Als-ob-Konzernerlöse mit 26,8 Mio. Euro nur geringfügig über dem Vorjahreswert (26,1 Mio. Euro) gelegen. Das sei darauf zurückzuführen, dass die Performance-Gebühren wegen des sehr schwierigen Börsenumfelds von 9,3 auf 0,8 Mio. Euro zurückgegangen seien. Die gut kalkulierbaren Einnahmen aus Verwaltungsgebühren haben hingegen um 55 Prozent auf 26,0 Mio. Euro zugelegt, so die Analysten. Das Als-ob-EBITDA sei wegen der niedrigen Performancegebühren im letzten Jahr mit -6,0 Mio. Euro noch deutlich negativ ausgefallen, wobei das Ergebnis im zweiten Halbjahr mit -1,6 Mio. Euro schon deutlich besser ausgefallen sei als in den ersten sechs Monaten.