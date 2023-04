20.03.2023 - Das vergangene Jahr sorgte für ein heftiges Beben an den weltweiten Finanzmärkten. Gleichzeitig haben sich jedoch auch neue Chancen aufgetan, und zwar insbesondere in den Schwellenländern. Im vorangegangenen Kapitel haben wir Gelegenheiten in Asien beleuchtet,doch einige lateinamerikanische Länder könnten ebenfalls vielversprechende Chancen bieten.

Lateinamerika: ein ressourcenreicher Markt

Lateinamerika ist ein wichtiger Rohstoffexporteur und wird in einer Zeit, in der die Ukraine unter dem Krieg leidet und Russlands Aktivitäten erheblich eingeschränkt sind, zu einer neuen Ressource für die Importländer. Auch die Wiederbelebung der Wirtschaftstätigkeit in China, dem bedeutendsten Importeur und Handelspartner der Region, wird die lateinamerikanische Konjunktur, z. B. in Chile oder Brasilien, wesentlich begünstigen.