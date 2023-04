Jefferies belässt L'Oreal auf 'Underperform' - Ziel 296 Euro

NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für L'Oreal mit Blick auf die Übernahme der Luxuspflegemarke Aesop auf "Underperform" mit einem Kursziel von 296 Euro belassen. Mit dem Kauf weiche L'Oreal von der bisherigen Strategie ab, sich andere Marken zu einem früheren Zeitpunkt einzuverleiben, um so bedeutende Umsatzsynergien zu erzielen, schrieb Analystin Molly Wylenzek in einer ersten Einschätzung am Dienstag. Potenzial sei bei Aesop aber noch zu heben im Absatzland China, im Reiseverkehrsgeschäft sowie bei Duftstoffen./bek/la

Veröffentlichung der Original-Studie: 04.04.2023

