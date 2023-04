TerraPay erhält 100 Millionen US-Dollar an Series-B-Finanzierung für den Ausbau der globalen Zahlungsinfrastruktur

LONDON, 4. April 2023 /PRNewswire/ -- TerraPay, ein führendes globales Unternehmen für Zahlungsinfrastruktur, hat seine Series-B-Eigenkapital-Finanzierungsrunde erfolgreich abgeschlossen und hat mehr als 100 Millionen US-Dollar an Eigenkapital- und Fremdfinanzierung aufgebracht. Die Finanzierungsrunde wurde von IFC geleitet und von Prime Ventures, Partech Africa, US International Development Finance Corporation (DFC) und einem Konsortium anderer Investoren unterstützt.

Die Finanzierung wird dazu beitragen, die globalen Expansionspläne von TerraPay, insbesondere in den LATAM- und MENA-Regionen, weiter auszubauen, das bestehende Auszahlungsnetzwerk in 150 Ländern bis 2024 zu stärken, sein Wachstum zu unterstützen und zu beschleunigen und in die Vermarktung und Annahme alternativer Zahlungsmethoden für mobile Wallets wie Request-to-Pay, eine interoperable mobile Wallet-Lösung, in größerem Umfang zu investieren.

Darüber hinaus zielt TerraPay darauf ab, seine regulatorische und Compliance-Infrastruktur, einschließlich wichtiger Lizenzanwendungen weltweit zu erweitern. Derzeit bietet die agile Zahlungsinfrastruktur und Lösungsplattform von TerraPay unter anderem Business-/Merchant-Auszahlungen, Ausgabe- and Annahme-Dienstleistungen an. Das Unternehmen hat ein weitreichendes Netzwerk von Partnern und Kunden aufgebaut, das in mehr als 108 Empfänger- und 205 Sendeländern mit 62 Abrechnungswährungen präsent ist.

Ambar Sur, Gründer und CEO von TerraPay, sagte: „Wir freuen uns, den erfolgreichen Abschluss unserer Series-B-Finanzierungsrunde bekannt geben zu können. Diese jüngste Finanzierung ist ein Beweis für unsere außergewöhnlichen Leistungen und das unermüdliche Engagement unseres Teams bei der Bereitstellung innovativer Zahlungslösungen für Kunden weltweit. Die kontinuierliche Unterstützung durch unsere Investoren und Kreditpartner hat es uns ermöglicht, unsere Infrastruktur zu erweitern, unsere Netzabdeckung zu verbessern und die Investitionen in unseren Betrieb, unsere Produktentwicklung sowie unsere Technologie zu beschleunigen. Wir freuen uns darauf, unsere wertvolle strategische Partnerschaft mit unseren Investoren fortzusetzen und unseren Stakeholdern, einschließlich Kunden, Partnern, Investoren und Mitarbeitern, einen kontinuierlichen Mehrwert zu bieten."