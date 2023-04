Zukunft des Arbeits- und Gesundheitsschutzes auf dem ARBEITSSCHUTZ SMART EVENT in Hamburg (FOTO)

Karlsruhe/ Hamburg (ots) - Am 18. und 19. April 2023 findet auf dem Top-Event

für den Bereich HR, der Zukunft Personal Nord (ZP), parallel das zweitägige

Arbeitsschutz Smart Event statt. In einem eigenen Expo Bereich findet man

aktuelle Lösungen und Produkte und ein hochkarätiges Vortragsprogramm zu

modernem Arbeits- und Gesundheitsschutz. Tickets zur Teilnahme gelten für beide

Veranstaltungen und sind jetzt erhältlich.



Gestiegene psychische Belastungen, demografischer Wandel und Fachkräftemangel,

Künstliche Intelligenz und fortschreitende Digitalisierung: Unternehmen und

HR-Verantwortliche sind stets gefordert mit technologischen und

gesellschaftlichen Entwicklungen Schritt zu halten und die Gesundheit und das

Wohlbefinden der Mitarbeitenden als wichtigstes Gut im Unternehmen zu schützen.

Dass es beim Thema Arbeitsschutz heutzutage längst um mehr geht als nur die

körperliche Unversehrtheit hat sich herumgesprochen: Der Mensch wird mit all

seinen Facetten betrachtet, dazu zählt auch die Psyche.