Die T-Mobile US Aktie wird aktuell mit einem Plus von +0,73 % und einem Kurs von 135,0EUR gehandelt.

NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für T-Mobile US auf "Overweight" mit einem Kursziel von 200 US-Dollar belassen. Analyst Philip Cusick senkte in einer am Dienstag vorliegenden Studie die Schätzung für die Nettozunahme der neuen Vertragskunden im ersten Quartal um 60 000 auf 540 000. Die Nutzer des Mobilfunkanbieters dürften ihre Aktivitäten zuletzt etwas reduziert haben. Damit stehe die Tochter der Deutschen Telekom aber noch immer besser da als die Konkurrenz./bek/la

