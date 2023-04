FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Die Papiere von PVA Tepla haben sich am Dienstagvormittag mit plus 4 Prozent an die SDax -Spitze gesetzt. Die Aktien des Spezialisten für Systeme zur Herstellung und Veredlung von hochtechnologischen Werkstoffen blieben dabei mit rund 22 Euro allerdings in der Seitwärtsspanne der vergangenen Wochen.

