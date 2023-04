Schiffswartung MacGregor erweitert mithilfe von Aras den Funktionsumfang seiner Monitoring-Lösung OnWatch Scout / Echtzeit-Analysen, mehr Benutzerfreundlichkeit und eine erweiterte Datenkontrolle

München (ots) - MacGregor, ein führendes Unternehmen im Bereich des nachhaltigen

maritimen Fracht- und Ladungsumschlags, setzt für die Erweiterung seines

Wartungsdienstes OnWatch Scout ab sofort auf die Plattform Aras Innovator. Die

Monitoring-Lösung OnWatch Scout sammelt die Leistungsdaten von allen wichtigen

Geräten an Bord eines Schiffes und versorgt die Besatzung in Echtzeit mit

Informationen über den technischen Zustand sowie Hinweisen für eine

vorausschauende Wartung. Aras ist Anbieter der leistungsfähigsten

Low-Code-Plattform für Anwendungen zur Entwicklung, Konstruktion und zum Betrieb

komplexer Produkte.



MacGregor hat im Rahmen seines digitalen Dienstleistungsangebots den OnWatch

Scout entwickelt, durch den das Wissen der Servicetechniker an Bord eines

Schiffes digitalisiert wird. Alle Informationen stehen jetzt in Echtzeit zur

Verfügung, um mögliche Probleme selbstständig erkennen und beheben zu können.

Das reduziert Ausfallzeiten und Transportverzögerungen.