Industriestandort Deutschland im Wandel Auswirkungen auf die Bewertung von Produktionsimmobilien

Berlin (ots) - HypZert stellt aktualisierte Studie zur Bewertung von

Industrieimmobilien vor



Das Interesse institutioneller Investoren an Industrieimmobilien ist weiter

gewachsen. Hoher Anlagedruck, überdurchschnittliche Renditen und der große

Anteil von Industrieimmobilien am gewerblichen Immobilienbestand machen die

Attraktivität der Assetklasse aus.



Als Industrieimmobilien werden Immobilien verstanden, die einem

Produktionsprozess dienen oder in denen ein Produktionsprozess stattfindet. Der

Bestand solcher Immobilien ist besonders geprägt von Eigennutzern, die ihre

Immobilien eher als Betriebsmittel denn als Wirtschaftsgut betrachten. Diese

Eigennutzerprägung beschert der Assetklasse eine deutlich geringere Volatilität

und Zinsabhängigkeit als anderen Immobilienarten, bedeutet aber zugleich eine

hohe Abhängigkeit von der Liquidität der Eigentümer. Das dadurch vergleichsweise

erhöhte Risikopotenzial spiegelt sich in zumeist höheren Renditen wider.